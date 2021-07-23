Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в Лондоні

25 вересня Олександр Усик проведе головний бій у своїй боксерській кар’єрі. Суперником українця буде чинний чемпіон світу британець Ентоні Джошуа, а на кону поєдинку будуть стояти титули WBA Super, IBF, WBO та IBO.

Боксерське шоу пройде на 62-тисячному футбольному Тоттенгем Готспур Стедіум, який було відкрито в квітні 2019 року. Але, не зважаючи на виїзний статус бою, в Лондоні у Усика буде чимала підтримка співвітчизників.

Ми традиційно організовуємо фан-тур на бій Олександра з України, - розповів нам куратор фан-туру Максим Розенко. - Також активна українська діаспора у Великій Британії. Наші партнери на Туманному Альбіоні Михайло Яцишин та Олександр Салій забронювали 500 квитків для діаспори і зі своєї сторони обіцяють потужну підтримку від співвітчизників. Буде чималий десант і з України. Ми вже оформлюємо британські візи українцям, адже цей процес займає до 5-6 тижнів. Підкреслю, що українці з багатьох інших країн також збираються прилетіти до Лондона підтримати Усика - з Азербайджану, Ізраїлю, Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Ірландії, Швеції, Італії, Іспанії, Данії та Росії. Декілька хлопців збираються прилетіти з США та Канади. Тож, незважаючи, що британців на Тоттенгем Готспур Стедіум буде набагато більше, Олександр не лишитися без нашої підтримки. Ми розраховуємо, що на арені буде не менш ніж 800 українців.