Красюк: Усик повністю готовий до бою з Джошуа

Боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) підготувався до бою проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик повністю готовий. Віталій Кличко якось сказав: "Немає найсильнішого боксера у світі. Перемога - це результат того, як добре ти підготувався до одного конкретного невеликого відрізка часу в 47 хвилин.

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Ти можеш бути хороший в спарингах, сильний, з великими м'язами, можеш володіти рядом незвичайних умінь, але якщо ти не підготовлений фізично, ментально, психологічно, у тебе є якісь проблеми в тренувальному таборі або якісь пошкодження - ти не можеш перемогти у бою.

Якщо ти не виграєш поєдинок, значить, твій суперник сильніший. Це наводить на думку, що все може трапитися. І той, хто старанніше працює, отримає все", - сказав Красюк.