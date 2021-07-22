Берінчик зробив прогноз на бій Джошуа - Усик

Український суперважковаговик Олександр Усик має перемогти володаря поясів WBO, WBA та IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів український боксер Денис Берінчик.

"Джошуа, звичайно, чемпіон, переміг Кличка, володіє чемпіонськими поясами. Це буде важка робота. Звичайно, ми за наших, будемо вболівати за Олександра Усика, за його техніку, пересування. Я думаю, він йому "кабіну" розіб'є", - сподівається Берінчик.