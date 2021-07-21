Джошуа порівняв Усика та Ф'юрі

Український суперважковаговик Олександр Усик не поступається по майстерності британцю Тайсону Ф'юрі.

Про це розповів володар поясів IBF, WBA та WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Не хочу ні на кого показувати пальцем, але я був готовий битися з Ф'юрі. Ми рухаємося вперед. Усик так само хороший боксер, як і Ф'юрі. Я повинен серйозно поставитися до майбутнього поєдинку. Усик обов'язково активізується і прийме бій. Серйозні суперники - то, що мені потрібно.

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Я б із задоволенням провів бій за титул абсолютного чемпіона. Це був би великий поєдинок для громадськості. У нас все було узгоджено. Але я повинен рухатися вперед. Ніхто не знає, що мене чекає після бою з Усиком, хто стане моїм наступним суперником. Що буде далі? Ф'юрі, Вайт, Ортіс або Руїс? Все може бути", - припустив Джошуа.