Митрофанов - Бабатунде: відеоогляд бою

Джерело - Чемпіон.
Українець Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 КО) здобув перемогу над нігерійцем Рілліваном Бабатунде (13-1, 8 КО).
Митрофанов переміг одноголосним рішенням суддів - 99:91, 98:92, 99:90.
Український боксер захистив пояс WBO Oriental.
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Джерело - Чемпіон.
Українець Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 КО) здобув перемогу над нігерійцем Рілліваном Бабатунде (13-1, 8 КО).
Митрофанов переміг одноголосним рішенням суддів - 99:91, 98:92, 99:90.
Український боксер захистив пояс WBO Oriental.