Третій бій з Вайлдером офіційно перенесли на жовтень

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі здав негативний тест на коронавірус 13 липня.

Про це повідомляє Boxingnews24.com.

Тиждень тому, 9 липня, англієць здав позитивний тест, через що його третій бій проти Деонтея Уайлдера перенесли на 9 жовтня. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 24 липня.

Ф'юрі не виходив на ринг з лютого минулого року, коли достроково переміг Вайлдера в реванші. Тайсон відібрав у американця пояс WBC, яким той володів з 2015 року.

Днями промоутер Едді Гірн заявив, що третій бій Ф'юрі і Вайлдера не викликає належного інтересу у публіки через катастрофічно низький рівень продажу квитків.