 Митрофанов: Бабатунде — дуже майстерний боєць | Бокс | Champion.com.ua
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Митрофанов: Бабатунде — дуже майстерний боєць

Сьогодні 12:13 115 0
Митрофанов: Бабатунде — дуже майстерний боєць

Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) та його суперник Рілліван Бабатунде (13-0-0, 8 КО) провели відкрите тренування у ТРЦ "Gulliver", де мали можливість оцінити фізичну форму один одного за три дні до поєдинку.

"Бабатунде — дуже майстерний боєць. Володіє різноманітним нестандартними комбінаціями, тому від нього всього можна чекати 17 липня. З ним слід бути сконцентрованим, уважним. Він швидкий маневрений, добре рухається — буде нелегко", — зазначив Дмитро Митрофанов під час брифінгу.

Також свою готовність до суботнього бою показав "Рудий лев" з Одеси Василь Чеботар (8-0-0, 3 КО), який вийде в ринг проти Елдорбека Саідова (5-5-2, 3 КО) з Узбекистану.

"Бій завершиться достроково, тому що мої кувалди заряджені, і в суботу буде дуже жорсткий нокаут. Минулого разу я закінчив бій в першому раунді. І в цьому поєдинку буде швидка перемога", — заявив Василь.

Відкрите тренування провели і брати Байсангурови. 17 липня Хасан Байсангуров (20-1-0, 10 КО) зустрінеться в ринзі з представником Казахстану Берікбаєм Нуримбетовим (7-3-1, 2 КО). Хусейн Байсангуров (18-1-0, 16 КО) боксуватиме з Октавіаном Граті (7-14-1, 4 КО) з Молдови.

Завтра, 16 липня, о 13:00, в Klitschko Expo (вул. Велика Васильківська, 55, НСК "Олімпійський") запрошуємо представників ЗМІ на офіційну процедуру зважування учасників боксерського турніру.

Цієї суботи, 17 липня, в ACCO International (пр-т Перемоги, 40-Б) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions”, де Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі в поєдинку Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBF, Чемпіоном Нігерії, Рілліваном Бабатунде (13-0-0, 8 КО). В андеркарді в ринг вийдуть: Василь "Рудий лев" Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангурови (18-1-0, 16 КО), Олександр Узун (2-0-0), Альмахмуд Алаа (2-0-0, 1 КО) та ін. Початок турніру о 19:00.

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