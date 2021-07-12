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Спенс назвав сильні сторони Пакьяо

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Спенс обсипав компліментами майбутнього суперника
Спенс назвав сильні сторони Пакьяо
Фото Getty Images
#Пакьяо, #Спенс

Джерело - ringnews24.

Філіпінський боксер Менні Пакьяо має безліч якостей, які дозволяють йому залишатися одним з найкращих, незважаючи на свій вік.

Про це заявив чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс.

"Нічого не означає, що Пакьяо 42 роки. Йому не потрібно скидати 9 кілограмів, а за межами рингу він не робить нічого, що б його відволікало.

Пакьяо залишається боксером в кожну хвилину життя. Я думаю, що це допомагає йому не звертати уваги на вік і подібні речі. Менні залишається колишнім протягом років і десятиліть, адже він піклується про своє тіло, і він дисциплінований.

Я чекаю на зустріч з таким Менні Пакьяо, яким він був в бою з Кітом Турманов і раніше. Я буду старанно тренуватися. Я не вірю в те, що можна перетренированность, адже тіло робить те, до чого ти адаптувався. Мені здається, що я не можу перетреніроваться", - сказав Спенс.  

Нагадаємо, бій Пакьяо - Спенс відбудеться 21 серпня на арені T-Mobile в Лас-Вегасі. 

Раніше, Пакьяо заявляв, що бій проти Спенса буде найважчим у його кар'єрі.

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