Спенс назвав сильні сторони Пакьяо

Джерело - ringnews24.
Філіпінський боксер Менні Пакьяо має безліч якостей, які дозволяють йому залишатися одним з найкращих, незважаючи на свій вік.
Про це заявив чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс.
"Нічого не означає, що Пакьяо 42 роки. Йому не потрібно скидати 9 кілограмів, а за межами рингу він не робить нічого, що б його відволікало.
Пакьяо залишається боксером в кожну хвилину життя. Я думаю, що це допомагає йому не звертати уваги на вік і подібні речі. Менні залишається колишнім протягом років і десятиліть, адже він піклується про своє тіло, і він дисциплінований.
Я чекаю на зустріч з таким Менні Пакьяо, яким він був в бою з Кітом Турманов і раніше. Я буду старанно тренуватися. Я не вірю в те, що можна перетренированность, адже тіло робить те, до чого ти адаптувався. Мені здається, що я не можу перетреніроваться", - сказав Спенс.
Нагадаємо, бій Пакьяо - Спенс відбудеться 21 серпня на арені T-Mobile в Лас-Вегасі.
Раніше, Пакьяо заявляв, що бій проти Спенса буде найважчим у його кар'єрі.