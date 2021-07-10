Лопес не хоче битися з Камбососом в Австралії і готовий відмовитися від пояса

Американський боксер незадоволений пропозицією організаторів поєдинку

Американський боксер легкої ваги Теофімо Лопес потрапив в неприємну для себе історію з поєдинком з обов'язковим претендентом на титул IBF Джорджом Камбососом.

Про це заявив менеджер Лопеса Девід Макуотер.

"Ось наше основне заперечення: вимагати від боксера міжнародного перельоту і зменшення ваги в умовах карантину - це неправильно", - сказав Макуотер про існуючий в Австралії 14-ти денному карантині для в'їжджаючих. Не думаю, що нам доведеться відмовитися від титулу. Але якщо доведеться, ми це зробимо. І Камбосос може провести бій за вакантний титул проти Айзека Круса приблизно за 70 тисяч доларів. Один з цих хлопців є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Інший - обов'язковий претендент. Не знаю, коли вони стали рівними", - зазначив Макуотер.

Команда Лопеса цілеспрямовано затягувала переговори, щоб Top Rank не виграла торги за право проведення поєдинку і в підсумку це зробила компанія Triiler, запропонувавши 6,018 млн доларів - в два рази більше, ніж інші учасники торгів. З них Лопесу має дістатися 3,9 млн, а Камбососу - 2,1 млн доларів.

Але тепер, коли бій не відбувся у призначений час через коронавірус Лопеса, в Triiler задумали провести поєдинок 17 жовтня на батьківщині претендента в Австралії на 38-тисячному стадіоні в Сіднеї днем ​​за місцевим часом, щоб в США його платна пряма трансляція була в прайм-тайм в суботу. Це повинно принести більше грошей.