Тренер Вайлдера: Я не вірю жодному слову Ф'юрі

Тренер суперважковаговика Деонтея Вайлдера Малик Скотт не вірить у те, що чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми не будемо зупинятися, для нас все залишається як і раніше. Ми не перериваємо тренувальний процес, ми і далі будемо проводити спаринги, адже цей тиждень дуже важлива для нас. Все йде за планом.

Я особисто не вірю Ф'юрі. Тайсон часто бреше. Він розповідав, що є кращими друзями з Конором Мак-Грегором, а потім ірландець сказав, що це брехня, адже вони просто трохи знайомі. З Тайсоном ніколи не знаєш, каже він правду або бреше. Так що такі новини не привід переривати тренувальний табір. Ми не розслабляємося", - зазначив Скотт.