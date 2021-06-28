Ломаченко вірить у реванш з Лопесом

Після перемоги на Масайоші Накатані український легковаговик Василь Ломаченко націлений на реванш з Теофімо Лопесом.

Про це розповів сам український боксер.

"Я досяг своєї мети. Всі бачили, як я переміг Накатані, так що потрібен реванш з Лопесом. Дуже радий, що з'явиться така можливість. Однак мені належить ще багато роботи і тренувань перед реваншем, щоб перемогти. Тут питання навіть не в грошах, а в чотирьох титулах, в спадщині.

Бажаю Лопесу всього найкращого в бою з Камбососом. А потім ми з ним зустрінемося в рингу", - сказав Ломаченко.