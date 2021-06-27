 Лінарес: Ломаченко може знову стати чемпіоном | Бокс | Champion.com.ua
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Лінарес: Ломаченко може знову стати чемпіоном

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Лінарес: Ломаченко може знову стати чемпіоном
#Лінарес, #Ломаченко

Джерело - fightnews.info.

Колишній чемпіон світу Хорхе Лінарес задоволений перемогою свого екссуперника Василя Ломаченка над Макайосі Накатані на тлі можливого реваншу українця з Теофімо Лопесом.

 Про це заявив сам Лінарес.

"Ломаченко виконав приголомшливу роботу. Я дуже радий. Я бачу, що він повернувся. Ломаченко був дуже швидким, більш зосередженим, ніж раніше. Він може знову стати чемпіоном. Я думаю, що він може зробити це дуже скоро.

Мені здається, що Ломаченко може провести реванш з Лопесом. Думаю, цього разу Теофімо може програти. Дозвольте сказати дещо: тепер Ломаченко знову колишній, і мені це подобається. Можливо, ми з ним влаштуємо реванш. Ніхто не знає. Всі чекають цього, так що подивимося", - сказав Лінарес.

В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

 Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.

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