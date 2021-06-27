Лінарес: Ломаченко може знову стати чемпіоном

Колишній чемпіон світу Хорхе Лінарес задоволений перемогою свого екссуперника Василя Ломаченка над Макайосі Накатані на тлі можливого реваншу українця з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам Лінарес.

"Ломаченко виконав приголомшливу роботу. Я дуже радий. Я бачу, що він повернувся. Ломаченко був дуже швидким, більш зосередженим, ніж раніше. Він може знову стати чемпіоном. Я думаю, що він може зробити це дуже скоро.

Мені здається, що Ломаченко може провести реванш з Лопесом. Думаю, цього разу Теофімо може програти. Дозвольте сказати дещо: тепер Ломаченко знову колишній, і мені це подобається. Можливо, ми з ним влаштуємо реванш. Ніхто не знає. Всі чекають цього, так що подивимося", - сказав Лінарес.