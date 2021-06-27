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Ломаченко: Накатані влучив у мене лише раз

Сьогодні 11:54 234 0
Український боксер - про силу японця
Ломаченко: Накатані влучив у мене лише раз
#Ломаченко, #Накатані

Джерело - Чемпіон.

Колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) не здивувало, що Макайосі Накатані (19-2, 13 КО) так довго протримався.

 Про це заявив сам боксер.

"Мене абсолютно не дивує, що Накатані так довго протримався. Ми знали, і я думаю, всі знають, що японці - хлопці стійкі. Японці - хоробрі воїни, у них серце воїна. Вони будуть стояти до кінця і ніколи не здадуться. Він молодець.

Я почав розуміти, що доміную після третього і четвертого раундів, коли почав потрапляти все частіше лівим прямим.

Накатані влучив у мене лише одного разу. Я не можу сказати, що це було дуже боляче. Це було приблизно так само, як я роблю удари не тренуванні, коли качаю свій прес. Якщо ви питаєте щодо його сили, то так, я отримав пару ударів на блок. Він досить сильно б'є", - сказав Ломаченко.

В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.

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