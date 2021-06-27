Ломаченко: Накатані влучив у мене лише раз

Колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) не здивувало, що Макайосі Накатані (19-2, 13 КО) так довго протримався.

Про це заявив сам боксер.

"Мене абсолютно не дивує, що Накатані так довго протримався. Ми знали, і я думаю, всі знають, що японці - хлопці стійкі. Японці - хоробрі воїни, у них серце воїна. Вони будуть стояти до кінця і ніколи не здадуться. Він молодець.

Я почав розуміти, що доміную після третього і четвертого раундів, коли почав потрапляти все частіше лівим прямим.

Накатані влучив у мене лише одного разу. Я не можу сказати, що це було дуже боляче. Це було приблизно так само, як я роблю удари не тренуванні, коли качаю свій прес. Якщо ви питаєте щодо його сили, то так, я отримав пару ударів на блок. Він досить сильно б'є", - сказав Ломаченко.