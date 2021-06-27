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Арум: Ломаченко готовий битися з будь-яким легковаговиком

Сьогодні 11:25 155 0
Відомий промоутер - про українського боксера
Арум: Ломаченко готовий битися з будь-яким легковаговиком
#Арум, #Ломаченко

Джерело - Ring TV.

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум вважає українського боксера одним з найкращих боксерів світу.

 Про це заявив сам промоутер.

"Якщо були якісь сумніви, Ломаченко довів, що він як і раніше один з найкращих бійців у світі. Він здоровий і готовий битися з будь-яким легковаговиком", - сказав Арум.

В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 10 KO) виграв бій проти японця Масайоші Накатані (19-2, 13 KO) нокаутом в дев'ятому раунді.

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