Арум: Ломаченко готовий битися з будь-яким легковаговиком

Відомий промоутер - про українського боксера

Джерело - Ring TV.

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум вважає українського боксера одним з найкращих боксерів світу.

Про це заявив сам промоутер.

"Якщо були якісь сумніви, Ломаченко довів, що він як і раніше один з найкращих бійців у світі. Він здоровий і готовий битися з будь-яким легковаговиком", - сказав Арум.

В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 10 KO) виграв бій проти японця Масайоші Накатані (19-2, 13 KO) нокаутом в дев'ятому раунді.