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Лопес-старший: Думаю, мій син проведе реванш з Ломаченком у грудні

Сьогодні 10:39 434 0
Після цього Теофімо буде підніматися в вазі
Лопес-старший: Думаю, мій син проведе реванш з Ломаченком у грудні
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - sport.ua.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) готовий провести другий бій проти українця Василя Ломаченка (15-2, 11 КО).

 Про це заявив Теофімо Лопес-старший, батько і тренер американця.

"Чудова робота. Я всім казав тиждень тому, що Накатані занадто високий і повільний. Я був впевнений, що Ломаченко зможе скористатися цим і перемогти, що і сталося. Я говорив, що він зупинить Накатані. Ми отримали відмінний бій.

Мій син б'ється проти Камбососа 14 серпня. У нас є контракт з Top Rank на наступний бій в грудні в "Madison Square Garden". Хочу сказати всьому світу, що ми готові до реваншу, вдруге нам буде набагато легше. Але проведення реваншу залежить від мого сина, як він себе почуває. Він може перейти в першу напівсередню вагу, Ломаченко туди не піде.

Сьогодні Ломаченко був крутим, але бій проти мого сина показав, що він не може виступати в першій напівсередній вазі, як мені здається. Ми можемо провести бій в легкій вазі, причому в цьому році. Думаю, у Теофімо залишилося два бої в легкій вазі. Я думаю, що він проведе бій проти Камбососа і проти Ломаченка в грудні", - сказав Лопес-старший.

Відзначимо, що у 2019-му році Лопес здобув перемогу над Накатані одноголосним рішенням суддів.

У жовтні минулого року в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Василь Ломаченко поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Раніше, український боксер Василь Ломаченко (15-2, 10 KO) виграв бій проти японця Масайосі Накатані (19-2, 13 KO) нокаутом у дев'ятому раунді.

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