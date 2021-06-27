Ломаченко прокоментував перемогу над Накатані

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) задоволений проведеним боєм з Масайосі Накатані (19-2, 13 КО).

Про це заявив сам український боксер.

"Як мені вдалося перемогти Накатані? Була стратегія працювати другим номером, тому що його зростання і довжина рук не дозволяли б мені діяти першим. Я повинен був діяти на контратаці, що у мене і виходило.

Я відчуваю себе дуже добре, я щасливий, тому що виконав поставлене завдання від свого батька, я дотримувався вибудуваної стратегії. Вона принесла нам перемогу, тому я радий", - зазначив Ломаченко.