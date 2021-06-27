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Ломаченко прокоментував перемогу над Накатані

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Українець прокоментував перемогу над Накатані
Ломаченко прокоментував перемогу над Накатані
#Ломаченко, #Накатані

Джерело - Tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях  Василь Ломаченко  (15-2, 11 КО) задоволений проведеним боєм з Масайосі Накатані (19-2, 13 КО).

Про це заявив сам український боксер.

"Як мені вдалося перемогти Накатані? Була стратегія працювати другим номером, тому що його зростання і довжина рук не дозволяли б мені діяти першим. Я повинен був діяти на контратаці, що у мене і виходило. 

Я відчуваю себе дуже добре, я щасливий, тому що виконав поставлене завдання від свого батька, я дотримувався вибудуваної стратегії. Вона принесла нам перемогу, тому я радий", - зазначив Ломаченко.

Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.

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