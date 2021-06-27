 Ломаченко - Накатані: статистика ударів | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко - Накатані: статистика ударів

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Українець бив неймовірно точно
Ломаченко - Накатані: статистика ударів
#Ломаченко, #Накатані

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 26 на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройшов великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank.

Український боксер Василь Ломаченко (15-2, 10 KO) виграв бій проти японця Масайосі Накатані (19-2, 13 KO) нокаутом у дев'ятому раунді

Василь загалом трохи рідше викидав удари, але в рази частіше потрапляв. У це важко повірити, але українець доніс до мети майже 60% силових ударів. Височенний японець за дев'ять раундів всього тричі дістав Василя джебом, і лише 19% його силових ударів досягли мети.

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