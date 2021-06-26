 Редкач: Ломаченко недооцінює Накатані | Бокс | Champion.com.ua
Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу
Вчора 20:07 4877
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 17:11 3599
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії
Сьогодні 15:43 543
Ігор Лисов: Щороку приймаємо в Києві європейську та світову еліти
Сьогодні 14:25 472
Екссупернику Ломаченка загрожує смертна кара
Сьогодні 12:29 8951
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 12:07 1060
Василь Ломаченко - Масайосі Накатані: онлайн-трансляція бою. LIVE
Сьогодні 12:01 2828
Промоутер назвав дату бою Джошуа - Усик
Сьогодні 10:12 1664 2
Євро-2020. Італія - Австрія: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:55 832
В Україні назвали умову матчу зі збірною Росії
Сьогодні 09:15 2729 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:23 107
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:43 530
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:31 475
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:31 512
Ярмоленко знову найкращий: збірна продовжує готуватись до гри зі Швецією
Ярмоленко знову найкращий: збірна продовжує готуватись до гри зі Швецією Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:05 602 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Редкач: Ломаченко недооцінює Накатані

Сьогодні 16:52 164 0
Український боксер майбутній поєдинок Ломаченко - Накатані
Редкач: Ломаченко недооцінює Накатані

Джерело - Чемпіон.

Бій Василя Ломаченка проти Масайосі Накатані нічого не дасть українському боксерові.

Про це нашому сайті заявив український боксер Іван Редкач.

"Бій Васі про Накатані більше схожий на показовий виступ Ломи перед Лопесом. Напевне, він фізично готовий до поєдинку, але ментально він все ще в поєдинку з Лопесом. Принаймні мені так здається, спостерігаючи за соціальними мережами Ломаченка. Бій для Ломи нічого не несе крім самоствердження. Бій більше потрібний японцеві. Я впевнений, що перевага на боці Накатані - в голові японського боксера лише Ломаченко, Василь же навпаки не може відпустити від себе програний бій Лопесу.

Вася добре танцює, жонглює, грає в хокей - це добре для всебічного фізичного розвитку, але що він покаже в ринзі? Швидше за все, нічого! Скажу чесно, я майже не знайомий із кар'єрою Накатані, але припускаю, що ментально він - самурай. І якщо моє припущення вірне, то Ломаченку не допоможе його швидкість", - сказав Редкач.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться в неділю вранці, 27 червня. Орієнтовно о 5:00 за київським часом.

Коментарі ()