Редкач: Ломаченко недооцінює Накатані

Український боксер майбутній поєдинок Ломаченко - Накатані

Джерело - Чемпіон.

Бій Василя Ломаченка проти Масайосі Накатані нічого не дасть українському боксерові.

Про це нашому сайті заявив український боксер Іван Редкач.

"Бій Васі про Накатані більше схожий на показовий виступ Ломи перед Лопесом. Напевне, він фізично готовий до поєдинку, але ментально він все ще в поєдинку з Лопесом. Принаймні мені так здається, спостерігаючи за соціальними мережами Ломаченка. Бій для Ломи нічого не несе крім самоствердження. Бій більше потрібний японцеві. Я впевнений, що перевага на боці Накатані - в голові японського боксера лише Ломаченко, Василь же навпаки не може відпустити від себе програний бій Лопесу.

Вася добре танцює, жонглює, грає в хокей - це добре для всебічного фізичного розвитку, але що він покаже в ринзі? Швидше за все, нічого! Скажу чесно, я майже не знайомий із кар'єрою Накатані, але припускаю, що ментально він - самурай. І якщо моє припущення вірне, то Ломаченку не допоможе його швидкість", - сказав Редкач.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться в неділю вранці, 27 червня. Орієнтовно о 5:00 за київським часом.