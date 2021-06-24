 Митрофанов захищатиме титул WBO Oriental | Бокс | Champion.com.ua
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Митрофанов захищатиме титул WBO Oriental

Сьогодні 13:13 322 0
Митрофанов захищатиме титул WBO Oriental

Джерело - Чемпiон.

17 липня у головному поєдинку шоу компанії братів Кличків K2 Promotions Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі. 

На профі-ринзі Дмитро провів 11 поєдинків, одержав 10 перемог, 5 з яких нокаутами.

Професійний дебют Митрофанова відбувся в жовтні 2017 року в США, де він одержав перемогу технічним нокаутом над місцевим боксером Брендоном Меддоксом. Попередній бій провів у грудні минулого року, перемігши Асінью Байфілда одноголосним рішенням суддів. Ця перемога принесла Дмитрові перший титул у професійній кар'єрі - WBO Oriental у першій середній вазі та 15-ту позицію в рейтингу WBO.

У андеркарді в ринг вийдуть непереможний "Рудий лев" з Одеси Василь Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангурови (18-1-0, 16 КО) та ін.

Медіапартнер події - проєкт сhampion.com.ua. 

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