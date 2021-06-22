Ломаченко: Я - найкращий боксер у легкій вазі

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко оцінив свої перспективи в бою проти японця Масайосі Накатані.

Про це розповів сам боксер.

"Масайосі Накатані - дуже хороший вибір для мене, тому що він дав Лопесу відмінний бій. Тому я вибрав його.

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У легкій вазі я найкращий. Де ж мої чотири пояси? Заради цього я і продовжую боксувати. Ти можеш вважати себе чемпіоном світу, тільки якщо втримуєш все чотири титули. Спадщина - це головне. Ми усунули збій в матриці і готові до нового виклику ", - заявив Ломаченко.