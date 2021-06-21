Накатані прибув до США на бій з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.
Японський боксер Масайосі Накатані (19-1, 13 КО) прилетів в Лас-Вегас, де відбудеться його бій проти ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).
Про це повідомляє Boxingnews.jp.
"Було набагато тепліше, ніж я очікував, але я легко можу пристосуватися до такої погоди. Минулого разу мені не можна було залишати готель, тому що ми знаходилися в баблі.
На цей раз протикоронавірусні правила вже не настільки суворі, так що зможу провести тут час перед зважуванням без особливого стресу", - заявив Накатані.
Бій Ломаченко - Накатані має відбутися в ніч з 26 на 27 червня.
Раніше, Ломаченко завершив підготовку до бою з Накатані.