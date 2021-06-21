Накатані прибув до США на бій з Ломаченком

Японський боксер Масайосі Накатані (19-1, 13 КО) прилетів в Лас-Вегас, де відбудеться його бій проти ексчемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Про це повідомляє Boxingnews.jp.

"Було набагато тепліше, ніж я очікував, але я легко можу пристосуватися до такої погоди. Минулого разу мені не можна було залишати готель, тому що ми знаходилися в баблі.

На цей раз протикоронавірусні правила вже не настільки суворі, так що зможу провести тут час перед зважуванням без особливого стресу", - заявив Накатані.