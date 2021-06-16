Белью: Джошуа повинен буде показати щось нове в бою з Усиком

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа повинен буде здивувати українського боксера Олександра Усика.

Про це заявив колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью.

"Ентоні трохи повернувся назад в бою з кульовим, він показав старі прийоми, які використовував раніше. Джошуа зламав великого суперника за рахунок швидкості, яка має значення. Але в бою з Олександром Усиком Джошуа потрібно буде показати щось інше. Йому потрібно буде все час боксувати, чинити тиск і приймати удари.

Я вважаю, що Джошуа необхідно показати те, чого він ще не робив у своїй кар'єрі. Але, знову ж таки, він постійно стає краще. Просто неймовірно бачити це", - сказав Белью.