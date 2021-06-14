Ломаченко: Всевишній організує реванш з Лопесом

Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) готовий почекати з реваншем проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це сказав колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях.

"Якщо це буде шлях Всевишнього для мене, тоді я вірю в це. Все залежить від нього. Я покладаюся тільки на нього.

Якщо мені це потрібно буде, він обов'язково допоможе і організує. Якщо ні - не вийде реваншу", - сказав Ломаченко.