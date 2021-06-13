Колишній тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA і WBC Олександр Повєткін прийняв рішення завершити спортивну кар'єру.

Про це повідомив сам боксер.

"Роки своє беруть, вирішив завершити кар'єру. Потрібно ще багато пролікувати. Мені вже не 20 років.

Таке рішення завжди непросто дається. Але час дає про себе знати ", - сказав Повєткін.