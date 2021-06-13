Джерело - Чемпiон.
Колишній тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA і WBC Олександр Повєткін прийняв рішення завершити спортивну кар'єру.
Про це повідомив сам боксер.
"Роки своє беруть, вирішив завершити кар'єру. Потрібно ще багато пролікувати. Мені вже не 20 років.
Таке рішення завжди непросто дається. Але час дає про себе знати ", - сказав Повєткін.
Раніше Олександр повідомляв, що після перенесеного коронавірусу у нього виявилися серйозні проблеми із судинами.
41-річний Олександр Повєткін - чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Ігор доброї волі у ваговій категорії понад 91 кг. Серед професіоналів колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC (2020-2021), регулярний чемпіон світу за версією WBA (2011-2013), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) і WBA Inter-Continental (2017- 2018) у важкій вазі.