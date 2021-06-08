Редкач вражений прогресом Пола

Український боксер Іван Редкач оцінив бій блогера Логана Пола проти Флойда Мейвезера.

Про це розповів сам боксер.

"Більшість хотіли б отримати струс мозку від самого Флойда і при цьому заробити купу грошей. А Флойд вибрав Логана. І Логан не те щоб струс отримав, а гідно провів 8 раундів. Цей хлопець бився один раз взагалі. І для виходу проти Флойда - це було гідно.

Багато розумників важче телефону в руках не тримали. Нехай спробують хоча б одне тренування провести - виплюнуть свої легені на землю. В даному бою добре було їм обом. Флойд стрепенувся і заробив, у нього нові фанати - покоління блогерів, проте це те, що ми сьогодні маємо.

Україні точно потрібні такі брати в боксі, нехай струснуть стару гвардію і культ одного боксера. А то зовсім затихлі на своїх старих стереотипах. Звичайно, бокс повинен залишатися боксом. Атлети / боксери повинні бути гідні поваги і добрих винагород, а не талонів на бензин за перемогу.

Але те, що ці хлопці привернули увагу нового покоління до боксу, - це факт. Така у нас сьогодні реальність соціальних мереж - це продається, і є покупці, значить потрібно це приймати, а краще - продавати.

Хороший хлопчик - це не професія. Зрештою, не тільки за славою на ринг йдуть боксери, а й за грошима. І нехай ніхто не лукавить, що це не так", - написав Редкач.