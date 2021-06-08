 Україна виборола чотири ліцензії на Олімпіаду-2020 в боксі | Бокс | Champion.com.ua
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Україна виборола чотири ліцензії на Олімпіаду-2020 в боксі

Сьогодні 14:37 241 0
Україна має чотири ліцензії на Олімпійські Ігри - це найгірший результат за весь час виступів.
Україна виборола чотири ліцензії на Олімпіаду-2020 в боксі
#Україна, #Хижняк, #Буценко, #Лисенко

Джерело - suspilne.media.

Збірна Україна завершує виступи на європейському відбірковому олімпійському турнірі на Олімпійські ігри-2020, який є єдиною можливістю відібратися на змагання в Токіо за спортивним принципом.

Розпочався ліцензійній відбір ще у березні 2020 року, але був зупинений через пандемію коронавірусу. Результати були збережні, а змагання відновилися в травні 2021 року у Парижі.

Хто виграв ліцензії на Олімпійські Ігри серед українських боксерів:

- Микола Буценко (до 57 кг). Перемога у Лондоні (в березні 2020 року) над вірменином Артуром Базеяном одностайним рішенням суддів (5:0).
- Ярослав Харциз (до 63 кг). Суперник українця - представник Греції Александрос Цанкидис - відмовився від участі у поєдинку, завдяки чому Харциз вийшов у чвертьфінал.
- Олександр Хижняк (до 75 кг). Нокаут у третьому раунді у бою зі шведом Адамом Чартоі.
- Анна Лисенко (до 69 кг). Українка здолала росіянку Саадад Далгатову за рішенням суддів (3:2).
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