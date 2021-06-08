Україна виборола чотири ліцензії на Олімпіаду-2020 в боксі

Україна має чотири ліцензії на Олімпійські Ігри - це найгірший результат за весь час виступів.

Збірна Україна завершує виступи на європейському відбірковому олімпійському турнірі на Олімпійські ігри-2020, який є єдиною можливістю відібратися на змагання в Токіо за спортивним принципом.

Розпочався ліцензійній відбір ще у березні 2020 року, але був зупинений через пандемію коронавірусу. Результати були збережні, а змагання відновилися в травні 2021 року у Парижі.

Хто виграв ліцензії на Олімпійські Ігри серед українських боксерів:

- Микола Буценко (до 57 кг). Перемога у Лондоні (в березні 2020 року) над вірменином Артуром Базеяном одностайним рішенням суддів (5:0).

- Ярослав Харциз (до 63 кг). Суперник українця - представник Греції Александрос Цанкидис - відмовився від участі у поєдинку, завдяки чому Харциз вийшов у чвертьфінал.

- Олександр Хижняк (до 75 кг). Нокаут у третьому раунді у бою зі шведом Адамом Чартоі.

- Анна Лисенко (до 69 кг). Українка здолала росіянку Саадад Далгатову за рішенням суддів (3:2).