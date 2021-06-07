Логан Пол може провести бій за правилами ММА

Блогер Логан Пол провів хороший поєдинок проти колишнього чемпіона світу в п'яти дивізіонах Флойда Мейвезера та отримав задоволення.

Про це заявив сам Пол.

"Це божевілля для мене. Коли ти б'єшся з таким хлопцем як Флойд, з легендарним боксером, важко дотримуватися плану на бій. Я думаю, що доніс пару хороших ударів в першому раунді. Він сказав, що я виживав в рингу? Ну, добре, нехай буде так, але він мій другий опонент в кар'єрі.

Так що я щасливий. Це було круто і весело. Це кращий момент в моєму житті, без сумніву.

Я б міг провести бій за правилами ММА, чому ні? Припускаю такий варіант. У мене є певний досвід", - зазначив Пол.