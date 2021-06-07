Мейвезер оцінив бій з блогером

Колишній чемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) оцінив поєдинок проти блогера Логана Пола.

Про це розповів сам боксер.

"Він виявився кращим, ніж я про нього думав. Він жорсткий суперник. Хороший екшен, мені було весело. Я був здивований ним.

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О так, мені було весело. Що далі? Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але я поговорю про це зі своєю командою і подивимося, куди ми підемо далі.

Я займаюся цим спортом 25 років. Розумію, що мені не 21, але я повеселився", - розповів Мейвезер.