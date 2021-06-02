Українські боксери відправились на олімпійський турнір

Став відомий склад національної команди

Національна збірна України з боксу вирушила у Париж, де 4-8 червня відбудеться Європейський кваліфікаційний турнір, в якому виборюватимуться ліцензії на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх.

Про це повідомляє ФБУ.

Наразі єдиним українським боксером, який вже отримав олімпійську ліцензію Токіо-2020, є Микола Буценко,

Склад української команди на ліцензійних змаганнях:

Чоловіки - Микола Буценко (вагова категорія до 57 кг), Ярослав Харциз (63 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Сергій Горсков (91 кг), Цотне Рогава (понад 91 кг);

Жінки - Юлія Циплакова (57 кг), Анна Лисенко (69 кг), Анастасія Черноколенко (75 кг).