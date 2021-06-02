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Усик: У Ломаченка завжди були серйозні суперники

Сьогодні 09:58 351 0
Олександр Усик прокоментував наступний бій Василя Ломаченка
Усик: У Ломаченка завжди були серйозні суперники
#Усик, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Усик оцінив майбутній поєдинок свого друга Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) і Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"У Васі завжди були серйозні суперники, жодного лівого типу не було. Він - топовий спортсмен і продовжує бути в топі, незважаючи на пограбування (поразки від Лопеса - прим.), Але таке трапляється. У майбутньому бою все буде залежати від того, як буде вести його тіло.

Ломаченко - стійкий і психологічно зосереджена людина. Я багато років його знаю, бачу всю роботу, яку він робить. Думаю, він дуже потужний психологічно.

А поруч є Анатолій Миколайович - він ще потужнішим, дуже шанований мною і великою аудиторією, спортивний психолог, Андрій Борисович Колосов, який допомагає нам бути психологічно стійкими.

Думаю, все буде залежати від того, як буде себе вести його тіло, як буде реагувати на навантаження, він вже довго готується. Він дуже працьовита людина, він усього себе віддає цьому виду спорту", - розповів Усик.

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