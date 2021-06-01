Усик: Я готовий битися з усіма

Український боксер Олександр Усик пояснив своє становище у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Боси цього всього хочуть зробити мегабій (Джошуа - Ф'юрі), а всі інші пасажири, такі як я, просто спостерігають за цим і чекають чогось. Я думаю, що нам всім, конкретно моїй всій команді потрібно просто боксувати, а не чекати. Вся демагогія, яка відбувається в рингу... це марнослів'я.

Я вчепився в бій з Джошуа? Що значить, вчепився? Не я ж поставив себе на перше місце в WBO. Покажіть мені іншого хлопця, у якого була б така можливість і він би її віддав. Як громадянину України, мені складніше, тому що вони думають, що ми країна третього світу, між собою щось крутять. Давайте боксувати, покажіть, що ви сильніші. Я з будь-ким із них готовий боксувати хоч сьогодні. Джошуа, Ф'юрі, Джойс-Мойс, з усіма. Дайте мені конкретику!", - сказав Усик.