Хейні пояснив перемогу над Лінаресом

Чемпіон WBC Девін Хейні (26-0, 15 КО) оцінив перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (47-6, 29 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Фанати хочуть це, чи можу я вийти в ринг і впоратися зі своїм суперником. Завдати йому важкі удари. Я показав, що можу все це робити, я можу боксувати, я можу бити, я можу витримати удар, справлятися зі складнощами і виконувати свою роботу.

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Лінарес завдав хороший удар в 10-му раунді, але я не постраждав, іноді коли ти отримуєш хороший удар, ти повинен бути розумним, продовжувати дотримуватися плану на бій. І я зробив це і здобув перемогу.

Я знав, що він збирається приїхати сюди і викластися на всі 100%, це була величезна можливість для нього, він був готовий отримати нокаут, аби поборотися за перемогу, зробити все можливе, щоб отримати цей титул.

Я просто діяв розумно, використовував джеби, помилкові удари і влучав у 12-му раунді. У боксі ти готовий отримувати сильні удари. Я не постраждав. Ви бачите, як бійці падають і встають після великих ударів, і люди їх хвалять, мене не впустили, я залишався на ногах, продовжував бити і закрив бій", - розповів Хейні.