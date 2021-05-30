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Донер нокаутував Убаалі та став чемпіоном світу

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Донер ста семиразовим чемпіоном світу
Донер нокаутував Убаалі та став чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі (до 53,5 кг), 34-річний француз Нордін Убаалі (17-0-0, 12 KO) поступився ексчемпіону в чотирьох вагових категоріях і колишньому члену рейтингу "pound-for-pound", 38-річному філіппінцеві Ноніто Донеру (40-6-0, 26 KO).

Донер нокаутом переміг Нордіна Убаалі у четвертому раунді і забрав пояс WBC найлегшої ваги.

Донеп став найстаршим чемпіоном в історії цього дивізіону.

Убаалі зазнав першої поразки в кар'єрі.

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