Донер нокаутував Убаалі та став чемпіоном світу

Донер ста семиразовим чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі (до 53,5 кг), 34-річний француз Нордін Убаалі (17-0-0, 12 KO) поступився ексчемпіону в чотирьох вагових категоріях і колишньому члену рейтингу "pound-for-pound", 38-річному філіппінцеві Ноніто Донеру (40-6-0, 26 KO).

Донер нокаутом переміг Нордіна Убаалі у четвертому раунді і забрав пояс WBC найлегшої ваги.

Донеп став найстаршим чемпіоном в історії цього дивізіону.

Убаалі зазнав першої поразки в кар'єрі.