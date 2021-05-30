Донер нокаутував Убаалі та став чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі (до 53,5 кг), 34-річний француз Нордін Убаалі (17-0-0, 12 KO) поступився ексчемпіону в чотирьох вагових категоріях і колишньому члену рейтингу "pound-for-pound", 38-річному філіппінцеві Ноніто Донеру (40-6-0, 26 KO).
Донер нокаутом переміг Нордіна Убаалі у четвертому раунді і забрав пояс WBC найлегшої ваги.
Донеп став найстаршим чемпіоном в історії цього дивізіону.
Убаалі зазнав першої поразки в кар'єрі.
History made ✅ @filipinoflash is champion again! #OubaaliDonaire pic.twitter.com/Kjwgq9WqGp— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) May 30, 2021