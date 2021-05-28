EBU санкціонував бій Джойс - Хук

Замість Усика британець поб'ється з німцем

Європейський боксерський союз (EBU) санкціонував титульний поєдинок в хевівейті між Джо Джойсом (12-0, 11 КО) і Марко Хуком (42-5-1, 28 КО).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Британець повинен захистити свій пояс.

Сторонам надали час до 14 червня для узгодження організаційних моментів. В іншому випадку поєдинок відправиться на торги.

Спочатку поєдинок Хук - Джойс мав відбутися 11 січня 2020 року, але був скасований через травму німецького боксера.

Сам Джойс найближчим часом планував побитися з Олександром Усиком за звання тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBO, проте українець разом зі своєю командою переключилися на організацію чемпіонського поєдинку з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, після зриву бою між Джошуа і Тайсоном Ф'юрі WBO санкціонувала бій Усик - Джошуа.