 Джойс може провести бій з Хуком | Бокс | Champion.com.ua
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Джойс може провести бій з Хуком

Сьогодні 16:55 664 0
Бій Джойса з українців майже зірвався
Джойс може провести бій з Хуком
#Джойс, #Хук

Джерело - Чемпіон.

Наступним суперником Джо Джойса може стати ексчемпіон світу у важкій вазі Марко Хук (42-5-1, 28 КО), який у вересні 2017 року рамках Суперсерії технічним нокаутом програв Усику.

Про це повідомляє BoxingScene.

У бою з Хуком Джойс може провести захист титулу EBU. Доля поєдинку повинна прояснитися до 14 червня.

Джо Джойс влітку міг зустрітися з Олександром Усиком (18-0, 13 КО) в бою за тимчасовий титул WBO, але все йде до того, що Усик поб'ється з чемпіоном WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Раніше повідомлялося, що WBO санкціонувала бій Усик - Джошуа. Команди боксерів ведуть переговори про дату проведення поєдинку.

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