Гірн: Джошуа буде щасливий зустрітися з Усиком

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа готовий провести бій з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я обговорював Усика з Джошуа і його тренером. Вони більш ніж раді поєдинку з Олександром. Джошуа готовий провести бій з претендентом. Більш того, я знаю, що він буде щасливий зустрітися з Усиком.

Якщо Усик прийме бій і умови будуть сприятливими для всіх, то цей поєдинок буде організувати найпростіше. І це зрозуміло, адже сутичку призначили в WBO", - заявив Гірн.