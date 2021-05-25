Сіренко виступатиме під егідою нової української промоутерської компанії

У Києві оголосили про створення компанії B1 Boxing Promotions

У Києві відбулася презентація нової української промоутерською компанією B1 Boxing Promotions.

Про це повідомляє ISPORT.

Це частина промоушену, який найближчим часом також планує презентувати свої відгалуження в ММА і джиу-джитсу.

Нова промоутерська компанія організована на базі ULions Boxing Promotions і вже зробила досить гучні підписання, серед яких проспект Влад Сіренко, висхідна зірка жіночого боксу Інна Статкевич, брати Богдан і Валентин Штонди. Також найближчим часом до компанії може приєднається екс-чемпіон Європи Олег Малиновський. Про це на прес-конференції про запуск промоушена повідомила один з керівників компанії Мирослава Пеганова.

Перше шоу компанії, в головному бою якого виступить Сіренко, відбудеться 12 червня в Києві. Суперник українця поки не повідомляється. Також у вечорі боксу очікується виступ Малиновського, Ігоря Шевадзуцкого та інших.