Вайлдер підписав контракт на третій бій з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер підписав контракт на третій поєдинок з нинішнім чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє журналіст Кевін Іоле.

Ф'юрі летить в Лас-Вегас і в найближчі години також підпише контракт.

Очікується, що третій бій Ф'юрі - Вайлдер пройде 24 липня в Лас-Вегасі.

