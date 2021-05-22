Вайлдер підписав контракт на третій бій з Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер підписав контракт на третій поєдинок з нинішнім чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє журналіст Кевін Іоле.
Ф'юрі летить в Лас-Вегас і в найближчі години також підпише контракт.
Очікується, що третій бій Ф'юрі - Вайлдер пройде 24 липня в Лас-Вегасі.
Update: @BronzeBomber has signed to fight @Tyson_Fury on July 24. Fury on way to Vegas and will sign today or tomorrow #wilderfury3— Kevin Iole (@KevinI) May 21, 2021
У першому поєдинку в 2018 році була зафіксована нічия, а в другому, в 2020 році, перемогу здобув Ф'юрі.
Напередодні суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером, через що його бій з Ентоні Джошуа доведеться відкласти. Джошуа, ймовірно, проведе бій з Олександром Усиком.