Вайлдер підписав контракт на третій бій з Ф'юрі

Ф'юрі повинен зробити це найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер підписав контракт на третій поєдинок з нинішнім чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє журналіст Кевін Іоле.

Ф'юрі летить в Лас-Вегас і в найближчі години також підпише контракт.

Очікується, що третій бій Ф'юрі - Вайлдер пройде 24 липня в Лас-Вегасі.

Update: @BronzeBomber has signed to fight @Tyson_Fury on July 24. Fury on way to Vegas and will sign today or tomorrow #wilderfury3 — Kevin Iole (@KevinI) May 21, 2021

У першому поєдинку в 2018 році була зафіксована нічия, а в другому, в 2020 році, перемогу здобув Ф'юрі.

Напередодні суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером, через що його бій з Ентоні Джошуа доведеться відкласти. Джошуа, ймовірно, проведе бій з Олександром Усиком.