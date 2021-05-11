Володар тимчасового титулу WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) має бажання провести поєдинок проти колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Вайлдер повинен битися зі мною. Саме він повинен стати моїм суперником. Він каже, що я легкий суперник, що я хлопець з села, в якого він кидає помідори.

Звичайно, я легкий суперник, адже я не чемпіон світу і не входжу у світовий ТОП-5", - сказав Вайт.