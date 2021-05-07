Сондерс: Я радий бути андердогом у бою з Канело

Британець висловився про очікування від бою з Альваресом

Джерело - Bad Left Hook.

Чемпіон WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс (30-0, 14 КО) підійти до бою з володарем титулів WBA і WBC Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) у своїй найкращій формі.

Про це заявив сам боксер.

"Майбутній поєдинок - це про роботу мозку і плану на бій, а не про силу, м'язах або навичках. У мене є свій підхід до бою, а у Канело - свій. Мені хочеться бути в найкращій формі, адже це я можу контролювати.

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Я вже бував на такому місці, але зараз я перебуваю з більш сильним суперником. Якщо я піду туди і виграю, то не буду тікати. Я знову буду битися з ним, я буду битися з ким завгодно і де завгодно, це мене не турбує. Іноді для боксу добре, коли аутсайдери досягають мети", - зазначив Сондерс.

Нагадаємо, бій Альварес - Сондерс запланований на 8 травня. На кону сутички будуть титули WBA, WBC і WBO в суперсередній вазі.