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Руїс: Бій з Ортісом був би захоплюючим

Сьогодні 12:55 223 0
Ексчемпіон світу готовий прийняти виклик кубинця
Руїс: Бій з Ортісом був би захоплюючим
#Ортіс, #Руїс

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) готовий провести бій з кубинським ветераном Луїсом Ортісом (32-2, 27 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Нам просто потрібно поговорити з Елом Хеймон. Я думаю, що бій з Ортісом був би захоплюючим. Але мені просто потрібно повернутися в ринг, мені потрібно повернутися до тренувань, щоб я міг відчувати себе добре, відчувати себе краще. 

Я дійсно щасливий, що бій з Арреолою тривав 12 раундів. Пора повертатися в спортзал", - зазначив Руїс.

Раніше Луїс Ортіс  заявив про бажання вийти в ринг з Руїсом. Він є одним з двох головних претендентів на бій проти Енді Руїса-молодшого. Другий - ексчемпіон WBC Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО).

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