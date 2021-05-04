Руїс: Бій з Ортісом був би захоплюючим

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) готовий провести бій з кубинським ветераном Луїсом Ортісом (32-2, 27 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Нам просто потрібно поговорити з Елом Хеймон. Я думаю, що бій з Ортісом був би захоплюючим. Але мені просто потрібно повернутися в ринг, мені потрібно повернутися до тренувань, щоб я міг відчувати себе добре, відчувати себе краще.

Я дійсно щасливий, що бій з Арреолою тривав 12 раундів. Пора повертатися в спортзал", - зазначив Руїс.