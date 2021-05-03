Колишнього суперника Ломаченка підозрюють у вбивстві вагітної коханки

Вердехо знаходиться під вартою поліції

Фелікса Вердехо підозрюють у вбивстві вагітної коханки Кейшли Родрігес.

27-річна дівчина пропала безвісти в четвер, а в неділю її тіло було знайдено в лагуні недалеко від Сан-Хуана.

Згідно з кримінальним позовом Вердехо звинувачується у викраденні людини, що спричинило за собою смерть, викраденні автомобіля і вбивстві ненародженої дитини.

Відзначається, що Вердехо зустрівся з Родрігес в четвер, після того, як вона повідомила йому, що вагітна. В ході розмови боксер вдарив дівчину, а потім ввів їй в вену наркотичну речовину. Після чого Вердехо разом зі спільником скинув тіло дівчини з моста. Також на місці події була виявлена ​​гільза пістолета.

Вердехо - колишній суперник Василя Ломаченка. Українець переміг Фелікса в 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2012 в Лондоні.

Останній бій Вердехо провів в грудні 2020 року, програвши Накатані Масайосі.