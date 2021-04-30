Чісора переважив Паркера перед боєм

Боксери пройшли зважування перед поєдинком в Лондоні

Джерело - Чемпіон.

У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування головних учасників майбутнього в вихідні боксерського шоу.

Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.

У головній події ексчемпіон світу у важкій вазі Джозеф Паркер проведе поєдинок проти Дерека Чісори.

Чісора переважив суперника - ваги під ним показали 113,4 кг, тоді як у Паркера - 109,3 кг.

FINAL FACE OFF 👀 #ChisoraParker



Main event tomorrow night! 💥 pic.twitter.com/Q5yB28djdI — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 30, 2021

Нагадаємо, названа дата бою Мейвезера з блогером.