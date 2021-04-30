Лопес-старший назвав умову реваншу з Ломаченком

Український боксер Василь Ломаченко може отримати право на бій з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Про це розповів батько американського боксера.

"Реванш для Ломаченка? Звісно, ​​чому ні. Але ми не повернемося у легку вагу. Мій син у цьому дивізіоні вже багато років. Нам потрібно підніматися. Щоб побити мого сина, треба щось мати, а у Комбососа цього немає. У Теофімо були великі проблеми з Накатані. І Ломаченко повинен прийняти бій з цим хлопцем. Це допоможе йому впоратися з демонами. Так це робиться. Якщо він відмовиться, буде ще гірше. Вони повинні бути нашими друзями і партнерами - ESPN і Боб Арум з Top Rank. Вони повинні любити нас. А вони показують моменти весь час, як Ломаченко б'є мого сина. Це огидно, - сказав Теофімо Лопес-старший.