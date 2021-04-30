 Лопес-старший назвав умову реваншу з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес-старший назвав умову реваншу з Ломаченком

Сьогодні 10:29 1508 0
Теофімо Лопес-старший прокоментував бій сина з Василем Ломаченком
Лопес-старший назвав умову реваншу з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Український боксер Василь Ломаченко може отримати право на бій з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Про це розповів батько американського боксера.

"Реванш для Ломаченка? Звісно, ​​чому ні. Але ми не повернемося у легку вагу. Мій син у цьому дивізіоні вже багато років. Нам потрібно підніматися. Щоб побити мого сина, треба щось мати, а у Комбососа цього немає. У Теофімо були великі проблеми з Накатані. І Ломаченко повинен прийняти бій з цим хлопцем. Це допоможе йому впоратися з демонами. Так це робиться. Якщо він відмовиться, буде ще гірше. Вони повинні бути нашими друзями і партнерами - ESPN і Боб Арум з Top Rank. Вони повинні любити нас. А вони показують моменти весь час, як Ломаченко б'є мого сина. Це огидно, - сказав Теофімо Лопес-старший.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі. Про це офіційно повідомив українець.

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