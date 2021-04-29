Портер повідомив, коли проведе бій

Джерело - FightHype.com.
Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер планує провести поєдинок в липні.
Про це заявив сам боксер.
"Ми з батьком вирішили, що я проведу наступний поєдинок в липні. Досить чекати. Поки я взяв невелику перерву від роботи на NBC, а все бої, які будуть транслюватися на Fox Sports, будуть проводитися тут, на західному узбережжі США.
Мені вдасться добре тренуватися і якісно підготуватися до мого липневого бою. Поки ніяких імен назвати не можу", - сказав Портер.
У своєму останньому поєдинку, який відбувся в серпні минулого року, Портер одноголосним рішенням суддею переміг Себастьяна Формелло.
Нагадаємо, названа дата бою Мейвезера з блогером.