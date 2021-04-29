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Портер повідомив, коли проведе бій

Сьогодні 19:40 60 0
Американець має намір добре підготуватися до наступного поєдинку
Портер повідомив, коли проведе бій
#Портер

Джерело - FightHype.com.

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер планує провести поєдинок в липні.

Про це заявив сам боксер.

"Ми з батьком вирішили, що я проведу наступний поєдинок в липні. Досить чекати. Поки я взяв невелику перерву від роботи на NBC, а все бої, які будуть транслюватися на Fox Sports, будуть проводитися тут, на західному узбережжі США.

Мені вдасться добре тренуватися і якісно підготуватися до мого липневого бою. Поки ніяких імен назвати не можу", - сказав Портер.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся в серпні минулого року, Портер одноголосним рішенням суддею переміг Себастьяна Формелло.

Нагадаємо, названа дата бою Мейвезера з блогером.

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