Портер повідомив, коли проведе бій

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер планує провести поєдинок в липні.

Про це заявив сам боксер.

"Ми з батьком вирішили, що я проведу наступний поєдинок в липні. Досить чекати. Поки я взяв невелику перерву від роботи на NBC, а все бої, які будуть транслюватися на Fox Sports, будуть проводитися тут, на західному узбережжі США.

Мені вдасться добре тренуватися і якісно підготуватися до мого липневого бою. Поки ніяких імен назвати не можу", - сказав Портер.