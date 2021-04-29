Альварес зізнався, що перехворів коронавірусом

Джерело - Грехем Бенсінгер.
Чемпіон світу в суперсередній вазі за версіями WBA і WBC Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) перехворів на коронавірус.
Про це заявив сам боксер.
"Я хворів на коронавірус. Все почалося з втрати нюху і смаку. Я відразу ж зробив тест і відправився на самоізоляцію на 15 днів. Зі мною захворіла і моя дружина.
Про хворобу я нікому нічого не говорив, та й інших симптомів у мене не було. На відновлення після хвороби у мене пішов всього лише один місяць.
Я знаю чимало людей, які перенесли коронавірус набагато важче. Я знав і людей, які померли в результаті хвороби", - розповів Альварес.
Свій наступний поєдинок Сауль Альварес проведе 8 травня. Його суперником буде Білл Джо Сондерс (30-0, 14 КО).
Нагадаємо, названа дата бою Мейвезера з блогером.