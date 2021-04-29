Альварес зізнався, що перехворів коронавірусом

Чемпіон світу в суперсередній вазі за версіями WBA і WBC Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) перехворів на коронавірус.

Про це заявив сам боксер.

"Я хворів на коронавірус. Все почалося з втрати нюху і смаку. Я відразу ж зробив тест і відправився на самоізоляцію на 15 днів. Зі мною захворіла і моя дружина.

Про хворобу я нікому нічого не говорив, та й інших симптомів у мене не було. На відновлення після хвороби у мене пішов всього лише один місяць.

Я знаю чимало людей, які перенесли коронавірус набагато важче. Я знав і людей, які померли в результаті хвороби", - розповів Альварес.