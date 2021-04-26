Top Rank пропонував Ломаченку інших суперників

Українець вирішив боксувати з Накатані

Джерело - Fightnews.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко в наступному поєдинку міг зустрітися не з Масайосі Накатані.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Українець міг зустрітися з іншим суперником. Віцепрезидент компанії Top Rank Карл Моретті повідомив, що Ломаченко замислювався про повернення в другу напівлегку вагу, але вирішив залишитися в легкій, оскільки Накатані виявився цікавим суперником для нього і його команди.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі. Про це офіційно повідомив українець.