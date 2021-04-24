Збірна України виборола найбільшу кількість нагород у своїй історії на юніорському чемпіонаті світу

Юніорська збірна України з боксу завершила виступи на чемпіонаті світу з боксу у Польщі.

Україна виступила на чемпіонаті світу у складі 19 боксерів. Одразу шість українців змогли здобути нагороди. Це найбільша кількість в історії виступів України на юніорських чемпіонатах світу.

Нагороди збірної України на юніорському ЧС з боксу:

Золото: Юрій Захарєєв (до 69 кг)

Срібло: Бозорбой Матякубов (до 64 кг), Ілля Тогобицький (до 75 кг) та Христина Лакійчук (до 54 кг)

Бронза: Руслан Цикало (до 52 кг) та Денис Салабай (до 81 кг)