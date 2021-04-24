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Збірна України виграла 6 медалей на юніорському чемпіонаті світу

Сьогодні 17:41 630 0
Збірна України виборола найбільшу кількість нагород у своїй історії на юніорському чемпіонаті світу
Збірна України виграла 6 медалей на юніорському чемпіонаті світу
#Україна

Джерело - suspilne.media.

Юніорська збірна України з боксу завершила виступи на чемпіонаті світу з боксу у Польщі.

Україна виступила на чемпіонаті світу у складі 19 боксерів. Одразу шість українців змогли здобути нагороди. Це найбільша кількість в історії виступів України на юніорських чемпіонатах світу.

Нагороди збірної України на юніорському ЧС з боксу:

Золото: Юрій Захарєєв (до 69 кг)

Срібло: Бозорбой Матякубов (до 64 кг), Ілля Тогобицький (до 75 кг) та Христина Лакійчук (до 54 кг)

Бронза: Руслан Цикало (до 52 кг) та Денис Салабай (до 81 кг)

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