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Шевадзуцький нокаутував грузинського боксера

Сьогодні 20:09 611 0
Українець здобув 7-ю перемогу на профі-рингу
Шевадзуцький нокаутував грузинського боксера
#Шевадзуцький

Джерело - Чемпіон.

11 квітня в Києві на арені Akko International Hotel відбувається вечір боксу від промоушена Top Boxing Generation.

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (7-0, 7 КО) здобув 7-ю перемогу на профі-рингу, нокаутувавши представника Грузії Рамазі Гогіашвілі (14-31-2, 6 КО).

Головною подією буде 10-раундовий бій за титул чемпіона України в середній вазі, в якому на рингу зійдуться Богдан Соболь (10–0, 4 KO) і Анатолій Бурдіян (4-2-1, 1 KO).

Нагадаємо, у березні Шевадзуцький нокаутував Нехайчика з Білорусі.

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