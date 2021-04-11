Шевадзуцький нокаутував грузинського боксера

Українець здобув 7-ю перемогу на профі-рингу

Джерело - Чемпіон.

11 квітня в Києві на арені Akko International Hotel відбувається вечір боксу від промоушена Top Boxing Generation.

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (7-0, 7 КО) здобув 7-ю перемогу на профі-рингу, нокаутувавши представника Грузії Рамазі Гогіашвілі (14-31-2, 6 КО).

Головною подією буде 10-раундовий бій за титул чемпіона України в середній вазі, в якому на рингу зійдуться Богдан Соболь (10–0, 4 KO) і Анатолій Бурдіян (4-2-1, 1 KO).

Нагадаємо, у березні Шевадзуцький нокаутував Нехайчика з Білорусі.