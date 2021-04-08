Лопес пояснив зрив реваншу з Ломаченком

Теофімо Лопес прокоментував реванш з Василем Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес був змушений відмовитися від бою-реваншу з Василем Ломаченком, оскільки мусить захищати титул IBF у поєдинку проти Джорджа Камбососа.

Про це розповів сам американський боксер.

"Зараз важливо лише одне - бій з Камбососом. Адже саме він маячить переді мною, саме він мій обов'язковий претендент. Тому зараз я зайнятий тільки тим, щоб підійти до бою у всеозброєнні і завершити його нокаутом. Не знаю, як завершиться поєдинок. Але не вірю, що він триватиме довше шести раундів", - сказав Лопес, який раніше неодноразово заявляв, що відмовився від реваншу з Ломаченком, оскільки українець до нього зневажливо ставився і сам не включив пункт про другий бій у контракт", - розповів Лопес.

Раніше, Арум назвав дату наступного бою Ломаченка.